Inicia el tiempo de reflexión con la Cuaresma: continúan las misas esta tarde

La feligresía caraqueña participa en las misas del Miércoles de Ceniza que se realizan en todos los templos santo de la ciudad, dando así inicio a la Cuaresma, que representa un tiempo de reflexión y arrepentimiento.

En la Biblia, cubrirse con cenizas era un símbolo público de arrepentimiento y humildad.

Hoy en día, las cenizas utilizadas se obtienen quemando los ramos de palmas bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. Este ciclo simboliza la naturaleza transitoria de la vida y la renovación constante de la fe.

¿Qué representa el Miércoles de Ceniza?

El obispo Gonzalo Ontiveros del Vicariato Apostólico del Caroní explicó que, en primer lugar, la ceniza recuerda el llamado a la conversión, a un cambio de vida y a una renovación espiritual total. "Es una invitación a transformar nuestra existencia", comentó.

Igualmente se llama a los cristianos y católicos a tener conciencia sobre la naturaleza contingente. "Somos pasajeros en este mundo. No estamos arraigados a esta vida de forma permanente, y algún día partiremos de ella", agregó el religioso.

Así, la Cuaresma es una invitación de parte de la Iglesia a vivir intensamente la conversión y la renovación de la vida cristiana y de fe.

El obispo hizo un llamado a la feligresía a practicar la oración, fortaleciendo la vida de oración diaria y continua, el ayuno y las obras de misericordia, que son esenciales para la vida de fe y cristiana.

Es importante señalar que el Miércoles de Ceniza, junto con el Viernes Santo, son días de ayuno y abstinencia para los católicos.

Esta practica se realiza como un acto de penitencia, purificación y preparación espiritual dentro de la tradición católica.

En Miércoles de Ceniza el ayuno ayuda a los fieles a enfocarse en la conversión del corazón y el arrepentimiento.

¿Cómo viven este día los creyentes?

Maira Angulo, creyente, comentó a 2001 a las afueras de la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria que la fe se renueva con el Miércoles de Ceniza.

La feligrés enfatiza que Dios reside en los corazones de todos los creyentes y está presente en los momentos más duros, por ello el inicio de la Cuaresma es una muestra de devoción.

Los devotos destacan que para ellos el inicio de la Cuaresma o el Miércoles de Ceniza implica la reconversión en los 40 días antes de la Semana Santa y el arrepentimiento de corazón.

Una feligrés compartió su convicción en Dios y la relevancia de la Cuaresma, destacando la práctica de asistir a la iglesia para la imposición de la ceniza.

"Nosotros venimos porque creemos en Dios y ya empezó la cuaresma y desde hoy hay que venir al a a la iglesia a ponerse su cruz, el que cree en Dios y en el nombre de Dios todo tiene que salir bien", afirmó.

¿Dónde habrán misas esta tarde?

Las misas continúan esta tarde en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria y también la Basílica Santa Teresa.

En La Candelaria, la jornada de la tarde será a las 4 y 6 de la tarde, también habrá confesión una hora antes de cada misa.

Por otro lado, en la Basílica Santa Teresa la última misa será a las 5 de la tarde.

