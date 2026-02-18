Baruta renueva y mantiene parques y plazas para vecinos y visitantes: fotos

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Baruta sigue reforzando la recuperación y mantenimiento de sus espacios públicos, con el objetivo de ofrecer áreas seguras y culturales a la comunidad.

Recientemente, el parque Agustín Codazzi en Prados del Este fue el lugar donde se cerraron las actividades de carnaval, contando con la asistencia de numerosas familias locales y visitantes.

Actividades del carnaval

Durante la jornada festiva, los vecinos disfrutaron de una variada programación organizada por la alcaldía. Entre los eventos destacados se incluyen:

Elección de la reina del carnaval.

Concierto de rock como cierre de las festividades.

Asistencia de 600 a 700 personas, con resguardo policial especial para garantizar la seguridad.

El director del despacho de la alcaldía, Claudio Ripa, indicó que los trabajos de mantenimiento y recuperación se realizan en diferentes sectores del municipio.

Próximos proyectos

La alcaldía anunció que en los próximos días se reabrirán parques y espacios deportivos, disponibles para todos los ciudadanos.

“En este momento nos encontramos realizando trabajos en varios sectores del municipio con el fin de continuar brindando espacios de calidad para todas las comunidades, porque ese siempre ha sido uno de los planes fundamentales del alcalde Darwin González, ofrecer lugares seguros y culturales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En los próximos días, anunciaremos la reapertura de parques y espacios deportivos que estarán a la disposición de los vecinos”.

