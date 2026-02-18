Nicolás Maduro y Cilia Flores reciben visita clave en Nueva York: ¿Quién logró entrar a verlos?

Suscríbete a nuestros canales

Se hizo pública una carta oficial de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que confirma que Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores recibieron una visita consular el pasado 30 de enero.

El documento, dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, ratifica que un representante del Gobierno interino de Venezuela pudo entrevistarse con ambos ciudadanos en cumplimiento con los protocolos internacionales y las órdenes judiciales emitidas tras su detención a principios de año.

El proceso judicial: un paso administrativo clave

La carta, fechada el 17 de febrero de 2026 y firmada bajo la autoridad del fiscal federal Jay Clayton, detalla el cumplimiento de los derechos de protección consular para los acusados en el caso Estados Unidos contra Maduro Moros y Flores de Maduro.

Orden Judicial del 5 de enero: La visita fue el resultado directo de una instrucción del tribunal para garantizar que los detenidos tuvieran acceso a servicios consulares, un derecho estándar en procesos contra ciudadanos extranjeros.

Representación diplomática: Un funcionario de Venezuela fue el encargado de realizar el encuentro, verificando el estado de los acusados y brindando la asistencia que establece la Convención de Viena.

Presentación conjunta: El documento fue presentado de manera coordinada por la fiscalía y la defensa, lo que indica un avance en la gestión logística de este proceso de alto perfil.

Cronología de los hechos recientes

La confirmación de esta visita es el primer reporte detallado sobre el estado de Maduro y Flores tras los impactantes sucesos de enero que llevaron a su comparecencia ante la justicia estadounidense:

5 de enero: El juez Hellerstein emite la orden para facilitar el acceso consular. 30 de enero: Se lleva a cabo la reunión privada entre los acusados y el funcionario venezolano. 17 de febrero: La fiscalía formaliza la notificación al tribunal.

Este paso administrativo es fundamental para evitar nulidades en el juicio y asegurar que el proceso cumpla con los estándares legales internacionales antes de las próximas audiencias.

