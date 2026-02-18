Transporte gratis en Nueva York: este es el plan de Mamdani para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York avanza en el diseño de políticas públicas que mejoren la movilidad urbana y el bolsillo de sus habitantes. Las autoridades locales analizan estrategias de transporte masivo que eliminen las barreras económicas para los usuarios de la red metropolitana.

La transformación del sistema busca una implementación gradual que permita medir la sostenibilidad financiera del proyecto a largo plazo. Diversos sectores de la administración pública colaboran en la identificación de las rutas con mayor demanda para garantizar el éxito de los ensayos.

Este esfuerzo institucional responde a la necesidad de modernizar la infraestructura vial y fomentar el uso de alternativas de movilidad sostenible. El proyecto surge como una respuesta directa a los desafíos de tránsito y accesibilidad que enfrenta la metrópoli en la actualidad.

El alcalde Zohran Mamdani activará el transporte público gratis en Nueva York mediante una prueba piloto durante la Copa del Mundo 2026. La medida aplicará específicamente a la red completa de autobuses urbanos durante un periodo de cinco semanas consecutivas entre junio y julio.

¿Cuándo inicia el transporte público gratis en Nueva York?

La ejecución de este plan coincidirá con la llegada de miles de turistas que asistirán a los partidos programados en el MetLife Stadium. Mamdani planea usar este flujo masivo de visitantes para evaluar la capacidad de respuesta y los efectos reales en el tráfico neoyorquino.

Los reportes oficiales indican que el experimento abarcará todas las líneas de buses de la ciudad para obtener datos precisos sobre la demanda. El objetivo final de la alcaldía es que el servicio mantenga la gratuidad durante todo el año si los resultados iniciales resultan positivos.

La iniciativa toma como referencia una prueba similar realizada en 2023, la cual arrojó resultados alentadores para la seguridad del personal. Según los informes de esa fase previa, la eliminación del cobro disminuyó las agresiones contra los conductores y aumentó el flujo de pasajeros.

¿Cuál es el costo de financiar el transporte público gratis en Nueva York?

Las autoridades estiman que el mantenimiento de este beneficio para la ciudadanía requerirá una inversión anual aproximada de 700 millones de dólares. Esta cifra contempla la cobertura operativa básica y el soporte técnico necesario para el correcto funcionamiento de las unidades.

Sin embargo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) proyecta una cifra más alta si la medida adquiere un carácter permanente y definitivo. En ese escenario, los cálculos de la agencia elevan el costo del transporte público gratis en Nueva York hasta los 1.000 millones de dólares.

Mamdani defiende que este gasto representa una inversión en la calidad de vida de los residentes al eliminar una preocupación financiera cotidiana. El éxito de la prueba piloto de cinco semanas determinará si Nueva York se une a la lista de ciudades globales con movilidad gratuita.

