Liberado el experto petrolero Evanan Romero tras cuatro días de detención en Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

El asesor petrolero y ciudadano estadounidense Evanan Romero fue puesto en libertad este martes tras permanecer cuatro días bajo custodia en la ciudad de Maracaibo. Romero, de 86 años, es un reconocido consultor internacional radicado en Houston y una pieza técnica fundamental en la actual transición energética que vive Venezuela tras los eventos de enero.

Detalles de la detención y liberación

Romero había sido arrestado el pasado viernes por funcionarios de seguridad en el estado Zulia. Aunque no se hicieron públicos los cargos específicos, su detención generó una inmediata alerta roja en Washington, debido a su rol como asesor de figuras de la oposición, incluyendo a María Corina Machado, y su vinculación con la reactivación de las petroleras extranjeras.

Debido a su avanzada edad, Romero fue trasladado durante su detención a una clínica privada en Maracaibo como medida de precaución médica.

Fuentes cercanas al caso indican que su liberación fue resultado de intensas conversaciones entre la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el Departamento de Estado de EEUU, en el marco de la visita del secretario de Energía, Chris Wright.

Evanan Romero no es un consultor cualquiera. Fue viceministro de Energía y Minas y director de PDVSA en el pasado, y su conocimiento técnico sobre los yacimientos de la Cuenca del Lago de Maracaibo es vital para las empresas estadounidenses que buscan retomar operaciones bajo las nuevas licencias otorgadas por el gobierno de Trump.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube