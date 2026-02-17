"Watchdog" migratorio: la ley que permitirá al Congreso asaltar centros de detención ICE sin aviso

Suscríbete a nuestros canales

Los senadores Elizabeth Warren y Chris Coons presentaron una iniciativa legislativa sin precedentes para frenar lo que denominan "el terrorismo del ICE".

El proyecto busca crear un "Perro Guardián" (Watchdog): un ente externo, independiente y con poderes judiciales para vigilar cada movimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta medida surge como respuesta directa a los recientes tiroteos donde ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a manos de agentes federales bajo la administración Trump, un hecho que ha desatado una ola de indignación y exigencias de rendición de cuentas en todo el país.

El poder de "Perro Guardián": Vigilancia total

A diferencia de los actuales mecanismos internos, este nuevo organismo no pediría permiso para investigar. El proyecto de ley le otorga facultades que transformarían la operatividad de las agencias migratorias:

Acceso irrestricto: Podrán ingresar a centros de detención sin aviso previo y acompañar patrullas en tiempo real.

Transparencia forzada: Tendrán acceso total a archivos gubernamentales, registros de cámaras corporales y la potestad de emitir citaciones obligatorias si los funcionarios se niegan a colaborar.

Independencia política: El director ejecutivo sería seleccionado por acuerdo entre la mayoría y la minoría parlamentaria, reportando directamente al Congreso y no al Poder Ejecutivo.

Sanciones de medio millón de dólares por día

El proyecto no solo busca observar, sino castigar. La propuesta de Warren y Coons incluye dientes legales diseñados para que el cumplimiento de la ley no sea opcional:

Multas masivas: Las agencias que ignoren las disposiciones del monitor independiente podrían enfrentar sanciones de hasta US$500,000 por cada día de desacato. Acción Judicial: El ente podrá iniciar demandas civiles y solicitar órdenes judiciales para detener prácticas consideradas ilegales de inmediato. Puente Penal: Si se detectan delitos, el organismo remitirá los antecedentes directamente al Departamento de Justicia o a fiscales estatales.

Control social y transparencia

Para evitar que la información quede atrapada en oficinas burocráticas, la ley contempla la creación de un portal digital público. En este sitio, cualquier ciudadano podrá:

Presentar quejas de manera directa.

Acceder a estadísticas actualizadas de operativos.

Revisar informes periódicos sobre denuncias y reformas recomendadas.

