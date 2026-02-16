Chofer venezolano asesinado a tiros: lo acribillaron cuando transportaba a varios pasajeros

Suscríbete a nuestros canales

Un conductor de nacionalidad venezolana, quien trabajaba para la empresa de transportes 'JC Bus' fue asesinado a tiros durante su jornada laboral, en horas de la noche de este domingo.

El crimen se registró en la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en Lima, Perú.

Según testigos del hecho, dos hombres, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta, dispararon directamente contra el chofer en varias oportunidades.

Le dispararon al venezolano cuando transportaba pasajeros

La unidad de transporte estaba en marcha cuando los malhechores atacaron al conductor y a bordo del vehículo había varios pasajeros, quienes comenzaron a gritar aterrorizados.

Luego de ser alcanzado por los impactos de bala, el chofer, identificado como Amílcar Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana, perdió el control del ómnibus y terminó por chocar contra la berma central de la carretera.

El chofer fue trasladado rápidamente hasta el Hospital Luis Negreiros del Callao, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció minutos después de su ingreso.

Empresa de transporte suspende actividades

Tras conocerse el incidente contra el chofer venezolano, la empresa de transporte “El Rápido” anunció que paralizará todas sus operaciones a partir de este 16 de febrero.

La decisión, según indicó la empresa, está motivada por a la falta de garantías de seguridad para el servicio de transporte urbano.

El conglomerado expresó su profunda preocupación por la creciente ola de violencia que afecta al sector transporte. “La vida no se negocia”, enfatizó la empresa.

Manifestó que la seguridad de sus trabajadores y de los pasajeros debe ser una prioridad para las autoridades.

El Rápido exigió una acción inmediata y eficaz por parte de la Policía Nacional y del Estado para identificar y capturar a los responsables de los actos criminales y reafirmó que no retomarán sus operaciones mientras no existan condiciones mínimas de protección.

