¡Se blinda Venezuela! Willson Contreras confirma su presencia en el Clásico Mundial

El receptor y primera base de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, ratificó oficialmente su compromiso para representar a la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

Tras superar la fase de incertidumbre administrativa, el pelotero debutará en este torneo internacional bajo las órdenes del cuerpo técnico venezolano.

La presencia de Contreras estuvo en duda durante los primeros días de los entrenamientos primaverales. Tras su llegada a los Medias Rojas de Boston, la organización solicitó los exámenes médicos de rigor para validar la póliza de seguro necesaria para su participación, informó Meridiano.

Motivos por le retraso de su confirmación

El jugador explicó que el retraso no se debió a una negativa personal, sino a protocolos logísticos vinculados a su nueva organización en las Grandes Ligas.

"Nunca dije que no quería ir sino que había que esperar por el seguro. Mucha gente lo entendió mal, pero nunca dije que no iba a estar en el Clásico", aclaró Contreras.

En la edición de 2023, Contreras declinó la invitación al torneo para priorizar la recuperación de una lesión en el tobillo sufrida en 2022 y facilitar su adaptación a los Cardenales de San Luis. En la actualidad, el jugador presenta un estado de salud óptimo y ha realizado una transición defensiva hacia la primera base, posición que desempeñará para aportar profundidad al roster nacional.

¿En qué fecha se une al Team Venezuela?

El jugador de los Medias Rojas ya tiene definida su hoja de ruta para unirse a los entrenamientos del equipo nacional. Contreras anunció la fecha exacta de su llegada al campamento de la selección: "Estaré allá el primero de marzo".

Con esta confirmación, Venezuela asegura a uno de sus bateadores de mayor trayectoria en las Mayores para la fase de grupos del torneo, donde el equipo buscará avanzar a las rondas finales en territorio estadounidense.

