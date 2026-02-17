Canciller afirma: solo el Acuerdo de Ginebra puede dirimir la controversia del Esequibo

Suscríbete a nuestros canales

El canciller venezolano, Yvan Gil, subrayó que el Acuerdo de Ginebra es el único tratado válido para solucionar la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba de manera pacífica y consensuada.

Dicho pronunciamiento coincide con la conmemoración de los 60 años de la firma del acuerdo, firmado el 17 de febrero de 1966, que ha servido como marco legal para mantener el diálogo entre Venezuela y Guyana tras la independencia de esta última.

Contexto del Acuerdo de Ginebra

El acuerdo fue firmado para establecer un mecanismo diplomático que permitiera resolver los conflictos derivados del Laudo Arbitral de París de 1899, considerado históricamente injusto por Venezuela.

La entrada de Guyana como país independiente en 1966 reforzó la necesidad de mantener la negociación entre dos estados soberanos, con el objetivo de encontrar soluciones justas y equitativas que respeten los derechos históricos de cada nación.

Gil enfatizó que el Gobierno mantiene firme su reclamo sobre el territorio y reiteró la disposición de Venezuela a respetar los lineamientos del Acuerdo de Ginebra.

Según el diplomático, la intención es alcanzar una resolución definitiva, pacífica y soberana, superando así una herencia de disputas coloniales que ha marcado la relación entre ambos países.

"Celebramos hoy, con regocijo y fervor patriótico, el 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!"

A pesar de la vigencia del Acuerdo de Ginebra, la controversia ha escalado a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Guyana ha solicitado la intervención de esta corte para dirimir la delimitación territorial.

Venezuela, por su parte, continúa defendiendo que cualquier solución debe basarse en los términos establecidos en el acuerdo y en la historia de soberanía del país sobre la región.

