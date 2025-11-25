Yvan Gil responde al canciller israelí: Usted es un criminal de guerra y un genocida

Suscríbete a nuestros canales

El Canciller venezolano, Yvan Gil, respondió a las acusaciones contra Venezuela del canciller israelí, Gideon Saar, "usted es un criminal de guerra y un genocida".



"Lo que debería estar haciendo no es mencionando a Venezuela, sino preparándose para ser juzgado por los crímenes que su gobierno comete contra el pueblo palestino. El nombre Venezuela le queda grande en su sucia boca y manos manchadas de sangre inocente", expresó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano.



Aclaró que el pueblo venezolano es "independiente, un pueblo que lucha por su soberanía, que libera, que defiende la igualdad, los derechos humanos y el derecho internacional".



Gil de forma directa se dirigió a Gideon Saar: "Usted, en cambio, representa la barbarie y la violación sistemática de todas las normas que rigen a la humanidad civilizada. No nos interesa su opinión ni nos afecta su retórica desesperada".



Aseguró "que más temprano que tarde, usted tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional", refiriéndose al funcionario israelí.

¿Qué dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel?

Gideon Saar, acusó este lunes a Venezuela de actuar como el "nexo" en Suramérica de los grupos islamistas Hezbolá y Hamás, así como de los rebeldes hutíes de Yemen, a los que calificó de "Estados terroristas" de Oriente Medio.

"En Suramérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela", afirmó Saar.

