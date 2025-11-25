Maduro informa sobre hechos en curso y bajo investigación: Diosdado explicará en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que los organismos de seguridad del Estado investigan sobre actos conspirativos vinculados a “la derecha criminal”.

“Anoche nos llegó una información que ya está en plena investigación (...) sobre hechos en curso, porque todos los días están conspirando, y a la derecha criminal y sayonista sólo le queda el sabotaje, la violencia, el crimen. Pero no han podido ni podrán”, indicó en su programa “Con Maduro +”.

Aseguró que el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofrecerá todos los detalles en las próximas horas.

Sus declaraciones las dio durante el segmento “Zona Digital” de su programa, en el que mencionaron la muerte de alias 'Bombillo' en Barinas, quien fue abatido durante un enfrentamiento con las autoridades en el estado Barinas, el pasado sábado.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio informó sobre su muerte y resaltó que el sujeto pertenecía a la extinta banda criminal de 'Wilexis' en Petare.

De acuerdo con la información proporcionada por Cabello en su Instagram, en el operativo las autoridades lograron desmantelar una "célula delictiva y terrorista" en el estado Barinas.

Asimismo, señala que esta estaba vinculada a la organización criminal ya extinta de 'Wilexis', la cual operaba en Petare y sectores extremistas en Venezuela.

Ante esto, Maduro agradeció a las fuerzas de seguridad por su labor en acabar con todas las bandas criminales del país.

“Reconozco públicamente el acciones (...) los organismo seguridad porque a las bandas las hemos ido acabando una por una”, dijo el jefe de Estado.