Recomendaciones de Avavit para viajeros: no hay cierre del espacio aéreo venezolano

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, se pronunció sobre la suspensión de vuelos de algunas aerolíneas internacionales hacia y desde Venezuela.

¿Hay cierre del espacio aéreo en Venezuela?

No hay cierre del espacio aéreo nacional y no existe una orden interna para restricción de vuelos, aclaró la representante gremial.

Avavit explicó que la alerta de “extremar la precaución” emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) afectó al menos 33 vuelos semanales hacia el país.

¿Cuáles son la recomendaciones de AVAVIT a los viajeros?

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la institución, recomienda a los viajeros usuarios estar atentos a los anuncios oficiales por parte de "las aerolíneas, las autoridades competentes y las agencias de viajes, que están bien informadas y siempre procuran ofrecer soluciones viables a quienes resulten afectados por la situación".

¿Cuáles aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela?

Informó que, las aerolíneas internacionales Iberia, Gol, TAP, Caribbean Airlines, Avianca, Turkish Airlines, Latam y Plus Ultra y Laser han cancelado vuelos hacia Venezuela.

La gremialista indicó que los comunicados emitidos por las empresas aéreas en general fijan fechas de afectación entre el 28 y 30 de noviembre.

Cabe destacar que, las empresas aéreas nacionales continúan operando, aunque algunas han tenido afectaciones relacionadas con sus proveedores internacionales.

1. Estelar suspendió la ruta Caracas–Madrid entre el 24 y 28 de noviembre debido a problemas operacionales de su proveedor aéreo Iberojet.

2. Laser reprogramó para el 27 de noviembre su vuelo previsto para este lunes hacia Madrid, también por razones técnicas externas, dijo en entrevista para Radio Fe y Alegría.

