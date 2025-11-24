Anuncian movilización nacional con banderas para este 25 de noviembre: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 25 de noviembre, se llevará a cabo una movilización nacional con un enfoque en símbolos patrios, informó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello.

"Mañana vamos a hacer una gran movilización nacional con dos temas centrales: nuestra bandera nacional, la bandera de (Simón) Bolívar, la bandera de la Patria de ocho estrellas, enarbolada por el Pueblo, y la espada de Bolívar", informó Cabello, en rueda de prensa.

Agregó que "Bolívar está cada día más vivo y entre nosotros, el Bolívar antiimperialista, el Bolívar genio, el Bolívar figura".

Mencionó que los detalles sobre la realización de estas marchas en otros estados, los ofrecerá mediante videoconferencias.