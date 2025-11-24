Llegan 250.000 dosis de vacunas para inmunizar a niños en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Un cargamento de 250.000 dosis de vacunas pentavalentes arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en las últimas horas.

Las dosis están destinadas a la protección de niños y niñas con edades comprendidas entre dos y 18 meses, informaron autoridades de salud venezolanas.

La ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, compartió los detalles a través de sus redes sociales.

El cargamento reforzará de manera contundente el Sistema Ampliado de Inmunización (SAI), buscando asegurar el futuro de la población infantil, explicó Gutiérrez.

"Este es el cuarto cargamento de vacunas que llega al país en noviembre", precisó la funcionaria.

La vacuna pentavalente es fundamental en el Sistema Ampliado de Inmunización (SAI) del país, ya que con una sola dosis protege a los niños contra cinco enfermedades potencialmente mortales:

Difteria: Infección bacteriana grave que afecta la respiración. Tosferina (pertussis): Enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Tétanos: Infección grave que causa espasmos musculares dolorosos. Hepatitis B: Infección viral que afecta el hígado. Haemophilus influenzae tipo b (Hib): Bacteria que causa meningitis y neumonía.

