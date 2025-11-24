Pago oficial para el sector educativo: informan sobre los próximos abonos en cuentas nóminas

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre los próximos pagos que se acreditarán en las cuentas nóminas en las próximas horas.

A través de un comunicado indicaron que los abonos fueron aprobados por la Plataforma del Sistema Patria.

Informan sobre los próximos abonos en cuentas nóminas para el sector educativo

Al respecto se refirieron a los últimos pagos que corresponden al mes de noviembre de 2025.

Según el comunicado oficial, las siguientes asignaciones fueron aprobadas para su desembolso por parte del Sistema Patria:

Segunda quincena de noviembre. Cestaticket: Con un monto específico de 9.242,00 bolívares. Becas. Guardería. Bonificaciones.

La información fue oficializada por el Director de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia, Dr. Gustavo A. Montero Proaño.

Se debe recordar que la más reciente acreditación se realizó el pasado 10 de noviembre.

"La dirección de Recursos Humanos informa que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera quincena de noviembre en las diferentes entidades bancarias", anunció LUZ en una misiva.

De igual modo, en las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite pagos al personal administrativo y obrero.

Según el cronograma de pagos mensual, se entregará uno que corresponde al mes en curso.

