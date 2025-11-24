Clima

Zona de convergencia activa: regiones afectadas por lluvias de intensidad variable anunciadas por el Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología compartió su pronóstico para este 24 de noviembre.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 07:46 am
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este lunes 24 de noviembre condiciones de inestabilidad climática, motivado por los vientos alisios y la zona de convergencia intertropical.

De acuerdo con el Inameh, se esperan lluvias o chubascos en varias regiones del país, con una mayor intensidad después del mediodía.

Pronóstico detallado de este 24 de noviembre

Al respecto, se prevé nubosidad productora de lluvias o chubascos en: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Zulia, Sucre, Miranda y Falcón.

Además, se estiman algunas lloviznas en Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, oeste de Apure/Barinas, sur de Aragua, Distrito Capital y La Guaira.

Mientras que en el resto del país prevalecerá cielo parcialmente nublado y zonas despejadas.

Del mismo modo, después de mediodía, se esperan precipitaciones de intensidad variable, especialmente en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Región Central, Los Andes y sur del Zulia.

Así mismo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología dijo que se aprecian mantos de nubes estratiformes con posibles lluvias o lloviznas dispersas en Delta Amacuro, sur de Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Gran Caracas, sur de Aragua y oeste de Barinas.

