Ministro Ángel Prado: Esta Consulta Popular ha sido una de las que ha tenido mayor participación

Suscríbete a nuestros canales

El minsitro de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, aseguró este domingo que la consulta popular de este 23 de noviembre ha sido "una de las que ha tenido mayor participación".

Durante un contacto telefónico de Prado con Venezolana de Televisión, reveló detalles sobre el desarrollo de la jornada de este domingo.

Consuta Popular 2025

De acuerdo con las declaraciones del ministro Prado, “ha sido un día con gran participación, vemos mucha gente en la calle, el pueblo entusiasmado".

Asimismo, aseguró que "esta Consulta Popular ha sido una de las que ha tenido mayor participación, porque la gente ha visto resultados concretos y se ha organizado en sus propios proyectos".

"El pueblo salió a votar en sus ocho mil 630 centros electorales de los cinco mil 336 circuitos comunales del país”, expresó Prado. Adicionalmente, resaltó que “se vivió una gran fiesta democrática, todo ha sido muy positivo, miles de mujeres y delegados se reunieron en los centros electorales, vimos un día participativo y mucha gente en la calle con la alegría que se elegirán nuevos proyectos y obras en sus comunidades”.

Extienden horario

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió la jornada electoral hasta la 7 de la noche, aunque el cierre estaba pautado para las 6 de la tarde.

Esto, motivado a la "alta afluencia de electoras y electores" en los distintos centros de votación que activaron en todo el territorio nacional para la cuarta consulta popular de este año 2025.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube