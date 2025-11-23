Otra aerolínea venezolana anuncia una decisión drástica: esto informó sobre los vuelos nacionales e internacionales

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la aerolínea venezolana Laser Airlines anunció a sus clientes información importante sobre sus operaciones en Venezuela.

De acuerdo con el comunicado, sus vuelos se mantendrán operando con total normalidad, tanto para destinos nacionales como internacionales.

Operaciones aéreas siguen adelante

Laser Airlines aseguró que sus vuelos seguirán saliendo según lo programado. En caso de que los pasajeros necesiten consultar información o tengan alguna duda sobre su viaje, la empresa recomendó comunicarse directamente a través de los números:

+58 412-4968370

0501 LASER00 (0501-5273700).

Además de confirmar la continuidad de sus itinerarios, LASER Airlines también anunció una decisión drástica que impacta en el gremio de las empresas aéreas nacionales.

La compañía hizo pública su separación de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), citando un desacuerdo con un comunicado reciente emitido por esta organización, el cual, según la aerolínea, no fue consultado previamente.

Otras aerolíneas nacionales se suman a la continuidad

Al igual que LASER, las aerolíneas nacionales Avior y Estelar también confirmaron que continuarán con sus operaciones y que sus itinerarios de vuelo en el territorio venezolano se mantienen sin cambios ni alteraciones.

¿Qué se sabe sobre la suspensión de vuelos?

En contraste con las aerolíneas nacionales, varias compañías aéreas internacionales optaron por la cancelación de sus vuelos pautados. Específicamente, las aerolíneas Iberia, LATAM Airlines y TAP Air Portugal suspendieron sus itinerarios programados.

Según reseño el medio español ABC, la decisión de estas aerolíneas internacionales responde a una alerta emitida por el gobierno de EEUU.

