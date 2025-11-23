Aerolínea Estelar se pronuncia sobre el estatus de sus operaciones aéreas: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Estelar Latinoamérica C.A. emitió un comunicado oficial este domingo para informar sus pasajeros y aliados comerciales, sobre sus vuelos.

De acuerdo lo publicado en sus redes sociales, todas sus operaciones aéreas continuarán desarrollandose con total normalidad.

La aerolínea confirmó que tanto sus vuelos nacionales como internacionales se mantienen operando en los horarios establecidos, reafirmando su compromiso con la seguridad operacional en el país.

¿Qué más dice el comunicado?

El presidente de la aerolínea, Boris Serrano, fue enfático al declarar que su máxima prioridad es la "seguridad operacional, la puntualidad y la conectividad" de Venezuela.

Por lo tanto, los usuarios pueden contar con que Estelar continúa siendo una opción confiable para viajar.

Canales de asistencia y contacto directo

La compañía recordó a sus clientes la importancia de verificar el estado de sus vuelos a través de sus canales de comunicación oficiales.

Además, el equipo de atención al cliente está disponible para cualquier consulta relacionada con reservas o situaciones específicas.

Los canales directos de contacto son:

Correo Electrónico : [email protected]

: [email protected] WhatsApp : 0414-378-35-27

: 0414-378-35-27 Call Center: 0501-378-27

Avior también confirma operaciones estables

En una línea similar, Avior Airlines se sumó a la confirmación de normalidad. El presidente Bracamonte aseguró que todos sus vuelos "se mantienen operando con normalidad" y reafirmó el compromiso de la empresa de garantizar la conectividad que el país necesita, destacando que la seguridad y la confianza son su prioridad.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube