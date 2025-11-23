Inicia la Cuarta Consulta Popular en Venezuela este 23 de noviembre: así se desarrolla la participación

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre, se lleva a cabo en todo el territorio venezolano, la Cuarta Consulta Popular Nacional.

Dicho proceso es el último del año, donde miles de comunidades tienen el poder de elegir directamente los proyectos de desarrollo que serán financiados y ejecutados por el Estado.

De acuerdo con los reportes de Venezolana de Televisión (VTV), los centros de mesa ya se encuenttan habilitados en más de 5.000 Circuitos Comunales, desde horas de la mañana.

Amplio despliegue logístico y electoral

El presidente Nicolás Maduro, extendió una invitación a todas las familias a participar activamente en la elección de proyectos, subrayando la importancia de acudir a las urnas este domingo.

Para garantizar el desarrollo de la consulta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Comisiones Electorales Comunales habilitaron 9.963 mesas en 8.630 centros de votación en todo el territorio nacional.

El ministro para las Comunas, Ángel Prado, informó que se activaron 19.926 Comisiones Electorales, conformadas por miembros de mesa dedicados a asegurar el correcto funcionamiento de cada centro.

Otros reportes de VTV, informan que la jornada electoral se lleva a cabo con total normalidad. En estados como Zulia, Táchira y Portuguesa, se desplegó personal militar para el resguardo de los centros.

Proyectos a escoger y prioridades comunitarias

Luego del proceso de selección comunitaria, resultaron elegibles 36.674 proyectos en los cinco mil 336 Circuitos Comunales.

En esta consulta, los votantes deberán escoger 10.662 proyectos que comenzarán a implementarse desde la próxima semana.

El 50% de los proyectos (18.337) priorizan las soluciones relacionadas con servicios públicos.

Otros temas destacados incluyen salud, cultura, infraestructura educativa, deporte, recreación y economía comunal.

Los dos proyectos más votados en cada Circuito Comunal serán los que contarán con el financiamiento directo por parte del Estado para su ejecución inmediata.

Esta cifra de 10.662 nuevos proyectos se sumará a los 23 mil ya aprobados y ejecutados en los últimos 18 meses, según indicó el Ministro Prado.

Seguridad y acompañamiento internacional

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que más de 170.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están desplegados en todo el país como parte del plan de seguridad.

Adicionalmente, el ministro Ángel Prado anunció la presencia de 79 observadores internacionales provenientes de diferentes países.

