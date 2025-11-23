Reporte Inameh: ¿Qué estados esperan precipitaciones de variable intensidad?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que para este domingo 23 de noviembre de 2025, observa cielo con nubosidad parcial alternando con nubosidad fragmentada, en gran parte del territorio nacional.

En su reporte diario, resaltaron que en los estados Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, partes de Apure, Barinas, Trujillo, oeste de Lara, Falcón y Zulia, se aprecian mantos nubosos asociados a precipitaciones de variable intensidad.

¿Dónde lloverá este domingo 23 de noviembre?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología destacó, que en los estados de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, Lara, Falcón, los Andes y Zulia, se estiman precipitaciones de variable intensidad.

Mientras que en el resto del país prevé cielo de parcial a poco nublado.

El clima en la Gran Caracas

Para las zonas de Miranda, el Distrito Capital y La Guaira, el Inameh, informó que en horas de la mañana, el cielo estará poco nublado y despejado, con temperaturas entre 18°C y 20°C. Además, destacó que el único riesgo de precipitaciones se limita a los horarios de la tarde noche.

En horas de la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología acotó, que la temperatura alcanzará 26°C en Caracas, y hasta los 32°C en zonas costeras de La Guaira.

