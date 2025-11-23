Avior Airlines emite comunicado sobre la operatividad de sus vuelos nacionales e internacionales

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Avior Airlines, Juan Bracamonte, se pronunció este sábado sobre el funcionamiento de la aerolínea en el espacio aéreo venezolano.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Bracamonte resaltó que la seguridad y la confianza de sus pasajeros "son nuestra prioridad".

Comunicado de Avior Airlines

De acuerdo con la publicación de Bracamonte, con el objetivo de "transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros" aseguró que "todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad".

Asimismo, reafirmó el compromiso de Avior Airlines "de garantizar la conectividad que Venezuela necesita, ofreciendo un servicio confiable y cercano".

Agrega el presidente de la aerolínea que "la seguridad y la confianza de nuestros pasajeros son nuestra prioridad", aseguró además que "seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para asegurar que cada vuelo represente una experiencia segura y confiable".

Finalmente, reiteró que "Avior Airlines continuará siendo el puente que conecta a Venezuela con el mundo y a nuetras regiones entre sí".

