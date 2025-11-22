Dólar y euro BCV para los días 22, 23 y 24 de noviembre: valor de las divisas para el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para los días 22, 23 y 24 de noviembre, presentando un aumento en comparación al cierre anterior.

La moneda estadounidense se cotizará el fin de semana en 241.57 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web. El próximo lunes 24, será feriado bancario, por lo que la tasa de las divisas no cambiará hasta el martes.

Mientras que el euro se tasará en 278,52 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

