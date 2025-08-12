BDV

Banco de Venezuela: con pocos pasos puedes comprar y vender divisas a tasa BCV

 

Puedes comprar tus divisas a partir de 1$ o 1€

Por Yasmely Saltos
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 07:00 am

El Banco de Venezuela permite la compra y venta de divisas a través de BDVenlinea o desde la aplicación móvil BDV a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

    Así puedes comprar y vender divisas a tasa BCV

    • Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña
    • Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos
    • Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación
    • Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

    Conoce los requisitos

    • Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con nosotros
    • Estar afiliado a BDVenlínea personas

    Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela

    • Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€
    • Compra y venta en línea
    • Programa el retiro de efectivo 
    • Usa tus divisas con tu tarjeta de débito

