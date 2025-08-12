Banco de Venezuela: con pocos pasos puedes comprar y vender divisas a tasa BCV

El Banco de Venezuela permite la compra y venta de divisas a través de BDVenlinea o desde la aplicación móvil BDV a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Así puedes comprar y vender divisas a tasa BCV
- Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña
- Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos
- Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación
- Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados
Conoce los requisitos
- Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con nosotros
- Estar afiliado a BDVenlínea personas
Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela
- Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€
- Compra y venta en línea
- Programa el retiro de efectivo
- Usa tus divisas con tu tarjeta de débito
