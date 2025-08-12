Banco de Venezuela: con pocos pasos puedes comprar y vender divisas a tasa BCV

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela permite la compra y venta de divisas a través de BDVenlinea o desde la aplicación móvil BDV a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Así puedes comprar y vender divisas a tasa BCV

Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña

Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos

Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación

Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

Conoce los requisitos

Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con nosotros

Estar afiliado a BDVenlínea personas

Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela

Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€

Compra y venta en línea

Programa el retiro de efectivo

Usa tus divisas con tu tarjeta de débito

