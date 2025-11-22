Pronóstico Inameh: intensas lluvias con actividad eléctrica en más de ocho regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su boletín para este sábado 22 de noviembre de 2025, informando sobre condiciones mixtas.

De acuerdo con el Instituto, el país experimentará cielos despejados y temperaturas elevadas en la mañana, especialmente en el norte y la costa, mientras que la región Sur y los Andes se preparan para lluvias intensas.

Los ciudadanos deben tomar previsiones, ya que se espera un cambio en el patrón de nubosidad y la aparición de chubascos ligeros hacia la tarde y noche en varias zonas.

La inestabilidad atmosférica se debe a la llegada de humedad desde el noreste, combinada con el desplazamiento de una zona de alta actividad de lluvias hacia el sur del territorio nacional.

Pronóstico para la Gran Caracas

Para Miranda, Distrito Capital y La Guaira, la mañana se mantendrá soleada y despejada, permitiendo que las temperaturas asciendan a un máximo de 32°C, especialmente en las áreas costeras.

El Inameh prevé que en la tarde y noche aumente la nubosidad, lo que podría generar lloviznas débiles y dispersas debido al calentamiento del día y la influencia de la Cordillera de la Costa.

Detalles del pronóstico regional

Los estados andinos (Mérida, San Cristóbal, Valera), los Llanos Occidentales (Barinas, Guanare, San Carlos) y la región Sur (Amazonas y Bolívar) tendrán lluvias persistentes a lo largo del día.

El Oriente (Cumaná, Barcelona, Maturín) y las Dependencias Federales tendrán un día despejado con poca nubosidad.

Las temperaturas máximas del país se registrarán en Ciudad Bolívar (36°C) y Maracaibo (35°C). En el centro, ciudades como Maracay y Valencia alcanzarán los 34°C y 33°C, respectivamente. Las zonas más frescas del país se mantendrán en Los Teques (24°C de máxima) y Mérida (18°C de mínima).

Aviso de precipitaciones fuertes

Las autoridades advierten que las precipitaciones más fuertes se esperan en el Sur (Bolívar y Amazonas), con un estimado de lluvia que podría superar los 100 milímetros a lo largo del fin de semana.

Además, se esperan lluvias de intensidad variable en las primeras horas de la mañana en el norte de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Falcón, Andes y Zulia.

Después del mediodía, las lluvias se intensificarán especialmente al sur de Bolívar, Amazonas y los Andes. El Inameh recomienda a la población estar atenta a cualquier cambio, ya que mantendrán la vigilancia meteorológica.

