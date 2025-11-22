Abrirán nuevas tiendas Zara en Venezuela: estas son sus próximas ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cadena de tiendas de retail de ropa y calzado, Zara abrirá nuevas sedes en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el periodista Nelin Escalante, difundió una entrevista con el director del Grupo Sambil, Alejandro Gruzka Cohen, quien reveló detalles extraoficiales.

Nuevas tiendas de Zara en Venezuela

De acuerdo con el video de Escalante, aunque en España han cerrado varias tiendas, la sede del centro comercial Sambil Chacao se mantiene entre las 10 con mayores ventas en el mundo.

Asimismo, señala que de manera extraoficial puede decir que las nuevas tiendas de Zara en el país abrirán el próximo año 2026.

¿Dónde estarán ubicadas?

En este sentido, el director del Grupo Sambil destacó que como objetivo tienen la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, de donde son muchas clientas actuales de Sambil Chacao.

Agregó Escalante que otro destino posible del Grupo Futura, representante de Zara en Venezuela, sería la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

Agrega que una de las exigencias del Grupo Futura para abrir una tienda Zara, es que tenga un mínimo de 5.000 metros cuadrados, en el caso de Sambil Chacao, cuenta con dos pisos.

