Maduro pide a los jóvenes venezolanos conectarse con los movimientos estudiantiles de EEUU

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este viernes a los jóvenes venezolanos a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos (EEUU).

Durante una actividad presidencial con la juventud estudiantil universitaria, el mandatario hizo el llamado a los jóvenes estudiantes del país.

Movimientos estudiantiles de EEUU

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, pidió a los jóvenes venezolanos a crear "una super red para que el estudiantado de los EEUU y sus universidades sepan que Venezuela es un país de gente buena, chévere".

Asimismo, que les hagan saber que en el país hay "unviersidades fuertes y consolidadas, con un recrod de estudiantes per cápita en América Latina y el Caribe".

Que además cuenta con "todas las carreras y libertad de enseñanza y académica que rompe records".

Enfatizó que "tenemos un poderoso movimiento estudiantil científico que está creando cosas buenas para la humanidad" y "tenemos una educación científica, humanista y que en Venezuela las universidades están de puertas abiertas al pueblo".

En este sentido, el mandatario destacó que "el 80% de los estudiantes universitarios de Venezuela estudian en universidades públicas, gratuitas y de calidad".

