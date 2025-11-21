Movilidad

Marcha en Caracas este 21 de noviembre: conozca las rutas alternas

El vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, reveló algunos detalles.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 01:09 pm
Referencial @PartidoPSUV

Este 21 de noviembre, con motivo del Día del Estudiante Universitario, una movilización recorrerá las calles de Caracas. 

La caminata iniciará desde la Plaza Morelos, en Bellas Artes, frente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte).

Los estudiantes marcharán por la avenida Universidad y culminarán en el Palacio de Miraflores.

El vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, informó que los estudiantes tomarán las calles bajo el lema: "No war, yes peace".

¿Cuáles son las vías alternas?

Las principales rutas alternas son las avenidas paralelas:

  1. Avenida Urdaneta:

    • Esta es la ruta más directa sugerida por los sistemas de navegación para rodear el centro.

    • Permite circular desde el este de la ciudad (La Candelaria, Bellas Artes) hacia el oeste (cercanías de Miraflores).

  2. Avenida Lecuna / Avenida Bolívar:

    • Estas avenidas corren paralelas a la Avenida Universidad por el lado sur y son vitales para quienes buscan evitar el recorrido céntrico.

Por otra parte, si usted necesita moverse a pie en el centro de Caracas durante la tarde, es recomendable:

  • Utilizar el Metro de Caracas como principal medio de transporte (la estación Bellas Artes es el punto de partida de la marcha).

