Marcha en Caracas este 21 de noviembre: conozca las rutas alternas

Este 21 de noviembre, con motivo del Día del Estudiante Universitario, una movilización recorrerá las calles de Caracas.
La caminata iniciará desde la Plaza Morelos, en Bellas Artes, frente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte).
Marcha en Caracas este 21 de noviembre
Los estudiantes marcharán por la avenida Universidad y culminarán en el Palacio de Miraflores.
El vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, informó que los estudiantes tomarán las calles bajo el lema: "No war, yes peace".
¿Cuáles son las vías alternas?
Las principales rutas alternas son las avenidas paralelas:
-
Avenida Urdaneta:
-
Esta es la ruta más directa sugerida por los sistemas de navegación para rodear el centro.
-
Permite circular desde el este de la ciudad (La Candelaria, Bellas Artes) hacia el oeste (cercanías de Miraflores).
-
-
Avenida Lecuna / Avenida Bolívar:
-
Estas avenidas corren paralelas a la Avenida Universidad por el lado sur y son vitales para quienes buscan evitar el recorrido céntrico.
-
Por otra parte, si usted necesita moverse a pie en el centro de Caracas durante la tarde, es recomendable:
-
Utilizar el Metro de Caracas como principal medio de transporte (la estación Bellas Artes es el punto de partida de la marcha).
También puede visitar nuestra sección: Nacionales
Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube