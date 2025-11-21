Pronóstico detallado del Inameh: chubascos con actividad eléctrica sobre estas regiones 

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este viernes 21 de noviembre una jornada con nubosidad fragmentada y un incremento progresivo de las precipitaciones.

De igual modo, el Inameh informó que habrá chubascos y actividad eléctrica en gran parte del país durante la tarde y noche.

Pronóstico detallado del Inameh

En ese contexto, en horas de la mañana, aunque se estima nubosidad fragmentada en general, se podrían generar precipitaciones de intensidad variable en: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, Apure, Portuguesa, Región Andina y Zulia.

Además, durante la tarde y noche, se prevé la formación de núcleos de mediano y gran desarrollo vertical que generarán lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Región Insular, Región Central: Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Falcón, Sur de Bolívar, Amazonas, Región Andina y Zulia.

Mientras que sobre la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima cielo nublado en horas de la mañana; después del mediodía aumenta la cobertura nubosa; se esperan algunas lloviznas dispersas.

Para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima nubosidad fragmentada en buena parte de Venezuela; igualmente se podrían generar precipitaciones de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, Apure, Portuguesa, Andes y Zulia.

