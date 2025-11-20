Mal tiempo para hoy 20 de noviembre: estos estados presentarán lluvias y nubosidad

Suscríbete a nuestros canales

Cielo nublado y lluvias de variable intensidad se registrarán este 20 de noviembre, según los primeros pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH).

Durante la mañana, el cielo prevalecerá con nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se anticipan áreas con nubosidad, lluvias y chubascos dispersos, especialmente en las zonas de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, sur de Anzoátegui, partes de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, sur de Apure, oeste de Barinas, zonas de Portuguesa, oeste de Trujillo, norte de Táchira y sur del Zulia.

Pronósticos para la tarde - noche

Para la tarde y noche, se observarán zonas nubladas con chubascos dispersos y una eventual actividad eléctrica en partes de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, este de Falcón, Andes y Zulia. No se descartan lluvias dispersas en la Región Central.

El INAMEH explica que la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la Vaguada Monzónica, junto con los Vientos Alisios más intensos, están aportando humedad al país. Estas condiciones se ven reforzadas por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales, lo que contribuye a la inestabilidad atmosférica.

El INAMEH hace un llamado a la población a mantenerse atenta a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y asegura que estará informando oportunamente. Se recomienda tomar las precauciones necesarias en las zonas donde se esperan lluvias y actividad eléctrica.

