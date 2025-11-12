Inameh: vaguada monzónica intensificará las lluvias en ocho estados de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre una vaguada monzónica que afectará a Venezuela.

En ese contexto, el Inameh estima nubosidad parcial en gran parte del país durante la mañana de hoy, alternando con áreas fragmentadas.

Sin embargo, las condiciones cambiarán drásticamente, causando precipitaciones de intensidad variable.

Vaguada monzónica intensificará las lluvias

De igual modo, el Inameh advierte que las lluvias podrían observarse en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, partes de Bolívar y Amazonas, Apure, Barinas, este de Miranda/Falcón y Zulia.

Además, se espera que estas precipitaciones se extiendan y se intensifiquen durante la tarde y parte de la noche.

Por otra parte, sobre la Gran Caracas, se estima cielo parcialmente nublado en horas de la mañana; con algunas lloviznas dispersas después del mediodía, aumenta la cobertura nubosa.

De igual modo, en su pronóstico para las próximas seis horas se prevé nubosidad parcial, alternando con nubosidad fragmentada, en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, se espera que en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, partes de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, este de Miranda/Falcón y Zulia, se puedan observar algunas áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable.

De acuerdo con el Inameh, la inestabilidad se debe a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)/vaguada monzónica y los vientos alisios más intensos, que aportan humedad. Estos factores serán reforzados por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

