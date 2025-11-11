Clima

Pronóstico del Inameh: se esperan lluvias dispersas durante las próximas horas sobre estos estados

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alerta sobre las precipitaciones este 11 de noviembre

 

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 07:52 am
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima este 11 de noviembre cielo parcialmente nublado en gran parte del país durante la mañana.

Sin embargo, el Inameh prevé la llegada de lluvias y chubascos dispersos en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Miranda y el lago de Maracaibo. 

Alerta vespertina del Inameh

La inestabilidad aumenta drásticamente después del mediodía y al final de la tarde.

El organismo advierte sobre la formación de "células convectivas de rápida evolución" que generan fuertes lluvias y chubascos en Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Bolívar, Amazonas, Apure, Los Andes y el Zulia.

De igual modo, el Inameh indica que no descartan también lluvias dispersas en la Región Central.

Mientras que sobre la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira), nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas en Miranda a primeras horas de la mañana; se estima un incremento de la nubosidad en horas de la tarde con precipitaciones dispersas.

Por otra parte, en su pronóstico de las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología refiere que prevalece cielo parcialmente nublado en gran parte del país.

No obstante, se esperan áreas con nubosidad con lluvias y chubascos dispersos, en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Miranda y lago de Maracaibo.

