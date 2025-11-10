Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en estas regiones: conoce la lista

Suscríbete a nuestros canales

Para este lunes 10 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé inestabilidad en Venezuela.

Durante las horas de la mañana, el Inameh estima nubosidad fragmentada en la mayor parte del país.

Sin embargo, en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Miranda y el lago de Maracaibo, se esperan precipitaciones variables.

Pronóstico de alerta del Inameh por la tarde

De igual modo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alerta que la situación cambia después del mediodía y al final de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan fuertes zonas nubladas, chubascos dispersos y actividad eléctrica que golpearán áreas de Delta Amacuro, el sur de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, el este de Falcón, la región de Los Andes y el Zulia.

Además, no se descartan lluvias dispersas y repentinas en la Región Central (incluyendo Caracas).

En su pronóstico para las próximas seis horas, el Inameh indicó que se estima nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en buena parte del país.

No obstante, en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Miranda y lago de Maracaibo, se prevén algunas áreas nubladas con precipitaciones variables.

Mientras que sobre la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira) habrá también clima inestable.

Durante la mañana, la región experimenta nubosidad parcial con lloviznas dispersas, especialmente en Miranda. Sin embargo, el desarrollo nuboso aumenta en horas de la tarde, provocando precipitaciones dispersas que golpean la capital.

Del mismo modo, se sentirá una temperatura máxima de 27°C en la ciudad de Caracas, mientras que la mínima ronda los 17°C.

