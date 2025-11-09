Comunicado: Maduro insta a los países de la CELAC a rechazar cualquier militarización del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

En el contexto de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta oficial a los presidentes y jefes de Estado de los países miembros.

El mandatario recordó que el Libertador, Simón Bolívar, fue en Santa Marta donde pronunció su última proclama el 10 de diciembre de 1830, al tiempo que instaba a los pueblos a “trabajad todos por la inestimable bendición de la unión”.

"Bolívar nos enseñó que no somos europeos ni somos indios, sino una especie intermedia entre los legítimos propietarios de la tierra y los usurpadores españoles; esa condición mestiza, creadora y soberana es el sustrato de nuestra identidad y el fundamento de nuestra exigencia de respeto”.

El jefe de Estado también comparó la expedición militar de 1815 liderada por Pablo Morillo con las actuales maniobras militares en el Caribe. “Hoy, dos siglos después, las formas del asedio han cambiado, pero no su esencia”.

Maduro hace un llamado urgente a países de la CELAC

Maduro hizo un llamado urgente a los países de la CELAC: “Estamos obligados a preservar la paz de la región, a sumar nuestras fuerzas como países, y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares contra nuestros pueblos. Debe restablecerse la justicia, la paz y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas".

También convocó a los líderes y pueblos del Caribe y América Latina a transformar la Cumbre en un acto de firmeza: “Proclamemos la defensa incondicional de nuestra América como Zona de Paz, rechacemos de manera categórica cualquier militarización del Caribe, exijamos la investigación independiente de las ejecuciones denunciadas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU Y establezcamos mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva que garanticen la protección de nuestras aguas, nuestras costas y nuestras comunidades”.

Pide el levantamiento de las sanciones

Exigió también el levantamiento inmediato de todas las sanciones, entre ellas, las impuestas por la Unión Europea. “La América Latina y el Caribe son pueblos libres que proponen relaciones de cooperación horizontales; exigimos coherencia y respeto en sus políticas hacia nuestra región. No aceptamos sanciones como método de castigo político que vulneran derechos, ni la lógica de bloqueos que castigan a los pueblos”.

“Que Santa Marta sea la cuna de una nueva etapa de unidad continental, de solidaridad efectiva, de rechazo absoluto a la violencia y de defensa irrestricta de la soberanía”. Reafirmó que “en Venezuela, Colombia y toda nuestra región, amamos la paz como derecho conquistado”, al citar a El Libertador: “La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo”.

La Cumbre de Santa Marta reúne a representantes de los 33 países miembros de la CELAC, con el objetivo de debatir estrategias comunes frente a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y la transformación digital.

