¡Doble oro! Conozca a los jóvenes venezolanos que conquistaron la Olimpiada Mundial de Física 2025

La delegación de jóvenes científicos venezolanos logró un nuevo triunfo internacional, al obtener una cosecha de medallas en la Olimpiada Mundial de Jóvenes Físicos (WYPO) 2025, en Indonesia.

El equipo, compuesto por 19 talentos surgidos del Programa Nacional Semilleros Científicos, demostró su destreza en la resolución de problemas complejos y el pensamiento crítico.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de su canal de Telegram, destacó el desempeño de la "Generación Genial".

Doble oro para Venezuela

El esfuerzo de los representantes venezolanos se tradujo en un total de 16 medallas. Las máximas condecoraciones, dos relucientes medallas de oro, fueron conseguidas por:

Carlos Gómez (16 años, Carabobo)

Adolfo Acosta (18 años, Sucre)

Plata y bronce: un esfuerzo distribuido

La delegación logró asegurar cinco medallas de plata, demostrando consistencia en el alto rendimiento. Los jóvenes galardonados en esta categoría son:

Sofía Martins (16 años, Miranda)

Nazareth Zamora (16 años, Miranda)

Fernando Rivas (16 años, Carabobo)

Gabriela Monasterios (17 años, Distrito Capital)

Nidia Jaimes (19 años, Táchira)

A este meritorio grupo se suman nueve medallas de bronce, reflejando el talento nacional:

Miguel Mata (15 años, Delta Amacuro)

Ángel Manzanilla (14 años, Trujillo)

Sebastián Funes (16 años, Miranda)

César Leal (16 años, La Guaira)

Miguel Vergel (16 años, Zulia)

Antares Mora (16 años, Táchira)

Victoria Ladrón de Guevara (18 años, Lara)

Germán Noriega (16 años, Bolívar)

Fabiola Martínez (18 años, Lara)

Reconocimientos adicionales

Además de las medallas, tres estudiantes recibieron Menciones Honoríficas por su destacada participación en la exigente olimpiada:

Mathías Alvarado (16 años, Falcón)

Santiago Chacón (18 años, Táchira)

Rosa Chacón (19 años, Mérida)

