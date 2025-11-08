Justicia

Adulta mayor fue despojada de su vivienda en Ruiz Pineda: la Fiscalía actúa de forma inmediata

La señora agradece la restitución de su vivienda

Por Selene Rivera
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 05:00 pm

Este sábado el Ministerio Público (MP) informó sobre la restitución de un inmueble ubicado en Caracas a una adulto mayor.

A través de su cuenta en Instagram, reveló detalles sobre el caso y asegura que el propio hijo fue quien lo despojó en un principio.

Fiscalía restituye inmueble 

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de un inmueble ubicado en la UD7, bloque 16, sector Ruiz Pineda, en la parroquia Caricuao del municipio Libertador en Caracas.

La mencionada vivienda fue despojada de una adulto mayor, identificada como Gladys Alcasa de 85 años.

Hijo despoja a su madre de inmueble en Ruiz Pineda

En este sentido, indica que el inmueble fue despojado de la señora Alcasa por parte de su propio hijo, quien fue identificado como Harrinson Brito.

 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

Visita nuestra sección de Sucesos

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
cicpc
Sabado 08 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América