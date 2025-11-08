Adulta mayor fue despojada de su vivienda en Ruiz Pineda: la Fiscalía actúa de forma inmediata

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el Ministerio Público (MP) informó sobre la restitución de un inmueble ubicado en Caracas a una adulto mayor.

A través de su cuenta en Instagram, reveló detalles sobre el caso y asegura que el propio hijo fue quien lo despojó en un principio.

Fiscalía restituye inmueble

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de un inmueble ubicado en la UD7, bloque 16, sector Ruiz Pineda, en la parroquia Caricuao del municipio Libertador en Caracas.

La mencionada vivienda fue despojada de una adulto mayor, identificada como Gladys Alcasa de 85 años.

Hijo despoja a su madre de inmueble en Ruiz Pineda

En este sentido, indica que el inmueble fue despojado de la señora Alcasa por parte de su propio hijo, quien fue identificado como Harrinson Brito.

