Venezuela envía ayuda humanitaria a zonas afectadas de Cuba: así va la restauración tras el Huracán Melissa

El gobierno venezolano, envió un cargamento masivo de ayuda destinado a las zonas más golpeadas por el reciente huracán Melissa.

De acuerdo con la información publicada por el ministerio de Transporte, Ramón Velásquez, más de cinco mil toneladas de insumos esenciales zarparon desde el estado La Guaira.

Este envío no es solo una provisión de materiales, sino una muestra de que el lazo de cooperación entre ambas naciones en momentos de mayor adversidad.

El buque "Manuel Gual" lleva esperanza

El barco encargado de esta misión humanitaria es el "Manuel Gual", una embarcación perteneciente a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Su destino es la provincia de Santiago de Cuba, la región oriental que concentra la mayor cantidad de daños y damnificados.

Los contenedores a bordo están repletos de artículos indispensables. La ayuda incluye materiales de construcción, que serán fundamentales para reparar o levantar las viviendas destruidas.

Además, el cargamento contiene alimentos y una variedad de productos de primera necesidad para asegurar el bienestar de las familias afectadas.

El impacto del Huracán Melissa

El paso del huracán Melissa por el extremo oriental de Cuba el pasado mes de octubre dejó un sendero de seria destrucción.

El fenómeno meteorológico tocó tierra con una fuerza considerable, causando intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. Los reportes indican que decenas de miles de viviendas sufrieron daños graves, entre derrumbes totales y afectaciones parciales.

Situación actual de Cuba tras el Huracán

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la ayuda internacional, la recuperación en las provincias orientales es un proceso lento y complejo.

Miles de personas tuvieron que ser evacuadas y, días después del impacto, las operaciones se centraron en la restauración gradual de los servicios esenciales, como la electricidad y el agua potable.

Continúan las labores intensivas para despejar carreteras, restablecer las comunicaciones y entregar los insumos vitales a las comunidades que quedaron aisladas o perdieron todo.

