Pronóstico del Inameh: lluvias fuertes con descargas eléctricas para estas regiones de Venezuela

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), para éste sábado, 8 de noviembre, Venezuela disfrutará de un clima soleado y despejado durante la primera mitad del día.

No obstante, el organismo advirtió que a partir del mediodía, la nubosidad aumentará de forma significativa. Se esperan fuertes chubascos, lluvias y la posible presencia de descargas eléctricas en múltiples estados del país.

¿Dónde lloverá éste sábado?

A primera hora, las condiciones se presentan con cielo parcialmente nublado y sectores despejados en gran parte del país.

Las precipitaciones se concentran en focos específicos, principalmente hacia el occidente, sur y oriente del país. Las zonas que deben esperar lluvias débiles o lloviznas desde temprano incluyen el oeste de los estados Bolívar y Apure, Amazonas, Portuguesa, Falcón, así como los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y Zulia.

Para la Región Central, incluso en las zonas montañosas de Miranda, el cielo parcialmente nublado podría generar lloviznas aisladas, pero la jornada en general no debería verse mayormente afectada hasta el mediodía.

Tarde de chubascos fuertes y actividad eléctrica

La situación se complicará notablemente con el paso de las horas. Inameh proyecta que las lluvias serán más intensas y recurrentes a lo largo de la tarde y noche, especialmente en las siguientes regiones:

Región Sur

Nororiente

Centro Norte Costero

Llanos Occidentales

Los Andes

Zulia

Se insta a tomar precauciones debido a la posibilidad de que estas lluvias vengan acompañadas de descargas eléctricas y actividad tormentosa, un patrón que se mantendrá hasta las horas nocturnas antes de que disminuya la intensidad.

Pronóstico detallado para la Gran Caracas

Los habitantes de Miranda, el Distrito Capital y La Guaira verán una mañana de nubosidad parcial con áreas despejadas, aunque el este de Miranda podría experimentar lluvias ligeras. Tras el mediodía, el cielo traerá consigo precipitaciones de intensidad variable y posibles tormentas.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre una mínima de 18°Cy una máxima que podría alcanzar los 27°C. Los vientos soplarán de leves a moderados, predominantes desde el este-noreste.

