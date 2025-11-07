Aumenta matrícula de inscripción militar en Venezuela: Padrino López revela la cifra

Suscríbete a nuestros canales

Matrícula de ingreso a la Universidad Militar Bolivariana (UMBV) subió 53%, informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

“No es casualidad que, en el mismo instante en que el imperio despliega su retórica de fuerza, la juventud venezolana responda incorporándose con firme decisión a la Universidad Militar Bolivariana,” afirmó el Ministro.

Insistió que este incremento se produce en un contexto de “retórica de fuerza” y “amenazas externas”, lo que consideró como una respuesta soberana y consciente de la juventud venezolana a la defensa integral de la nación.

Aunque, el funcionario no precisó cuántas personas se inscribieron este año.

Denuncias por parte de Venezuela

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia del Ejército estadounidense en el Caribe, justo frente a las costas de Venezuela.

Una acción militar que el Gobierno de Donald Trump, justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región.

Sin embargo, Maduro ha asegurado que esa narrativa es “falsa” y que solo buscan un “cambio de régimen” con el objetivo de imponer una autoridad “títere” para así apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.