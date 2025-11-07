Pronóstico Inameh para hoy 7 de noviembre: lluvias en estos estados

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) alertó para este viernes 7 de noviembre de 2025, mantos nubosos que desencadenarán precipitaciones de intensidad variable, afectando diversas regiones del país.

Según el pronóstico, mientras amplias zonas mantendrán un cielo parcialmente despejado o con poca nubosidad, chubascos repentinos y descargas eléctricas, estarán activos en regiones como el Esequibo, Bolívar, Amazonas y la zona fronteriza con Colombia.

¿Qué pronóstica Inameh para este 7 de noviembre?

Las lluvias se localizarán en el sur y el occidente de Venezuela. Se prevé que el desarrollo de celdas de tormenta sea persistente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, sur de Cojedes, Táchira y Zulia.

Estas áreas experimentarán precipitaciones de mayor intensidad acompañadas de actividad eléctrica, un patrón que se acentuará en la tarde y noche, expandiéndose hacia el sur de Monagas.

Ciudades como Puerto Ayacucho y Maracaibo podrían registrar temperaturas máximas de 36°C con las lluvias ofreciendo un leve alivio térmico tras el mediodía.

Pronóstico matutino: precipitación dispersa

Durante la mañana, el cielo nublado generará lluvias dispersas en el Nororiente, el este de Miranda, la Región Insular, el este de Falcón, los Andes y Zulia.

A pesar de la inestabilidad, la región Centro Occidental, incluyendo Barquisimeto, gozará de mayor estabilidad con poca nubosidad, registrando una máxima de 34°C.

Para la capital y sus zonas circundantes (Miranda, Distrito Capital, La Guaira), el día comienza con un cielo parcialmente nublado y algunas lluvias focalizadas al este de Miranda.

Al mediodía, la cobertura nubosa se incrementará, especialmente en las áreas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima fresca de 19°C y una máxima de 26°C. Los vientos serán leves a moderados, con dirección predominante este-noreste.

Temperaturas extremas por región

El Inameh proyecta un rango amplio en las temperaturas a nivel nacional.

Las ciudades de los Llanos y la zona Sur registrarán las máximas más altas, alcanzando 34°C en San Juan de Los Morros y 36°C en Puerto Ayacucho. La región andina, particularmente Mérida, presentará el clima más fresco con una mínima de apenas 16°C.

