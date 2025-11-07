¿Cuántos bonos pagó el Sistema Patria en septiembre y octubre?: estos fueron los montos

Suscríbete a nuestros canales

Durante los meses de septiembre y octubre del presente año, el Estado venezolano otorgó diversos estipendios a través de la Plataorma Patria para los ciudadanos y trabajadores del sector público.

Estipendios que van desde los 130 bolívares a los que superan los 28 mil bolívares algunos otorgados de forma aleatoria por la Plataforma Patria.

¿Cuántos bonos entregaron en septiembre?

De acuerdo con lo indicado por el Canal Patria Digital, en el mes de septiembre otorgaron un total de 13 bonificaciones a la población venezolana.

Los bonos que se entregaron en septiembre son los siguientes:

Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre. Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre. 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre. Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre. Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre. Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre. Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre. Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre. Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre. Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre. Ingreso Contra la Guerra Económica de 7.800 bolívares el 22 de septiembre. Robert Serra de 832,50 bolívares el 22 de septiembre. Corresponsabilidad y Formación de 20.850 bolívares el 30 de septiembre.

¿Cuántos bonos otorgaron en octubre del 2025?

De acuerdo a esta contabilización, se entregaron un total de 15 bonos entre pagos de pensión, el ingreso contra la Guerra Económica y dos bonos de fin de año.

Los bonos otorgados en octubre fueron los siguientes:

Bono Único Familiar de 2.700 bolívares el 3 de octubre. Corresponsabilidad y Formación de 8.950 bolívares el 6 de octubre. 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 7 de octubre. Beca Universitaria de 1.012,50 bolívares el 8 de octubre. Beca Enseñanza Media de 675 bolívares el 8 de octubre. Corresponsabilidad y Formación de 21.480 bolívares el 13 de octubre. Ingreso contra la Guerra Económica (personal activo) de 23.880 bolívares el 15 de octubre. Fin de Año de 3.980 bolívares el 15 de octubre. Ingreso contra la Guerra Económica (jubilados) de 22.288 bolívares el 18 de octubre. Fin de Año de 2.786 bolívares el 18 de octubre. Ingreso contra la Guerra Económica (pensionados) de 9.950 bolívares el 22 de octubre. Somos Venezuela de 1.012,50 bolívares el 28 de octubre. Corresponsabilidad y Formación de 28.584 bolívares el 30 de octubre. Cuadrantes de Paz de 16.500 bolívares el 30 de octubre. Cultores Populares de 8.950 bolívares el 31 de octubre.

