Autoridades revisan el estatus migratorio de huéspedes extranjeros en estos tres hoteles de Los Teques

El operativo también lo realizan en establecimientos de La Guaira

 

Por Genesis Carrillo
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 07:16 pm

La Policía de Migración en conjunto con funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) inspeccionaron el estatus migratorio de extranjeros hospedados en hoteles del estado Miranda. 

De acuerdo con el organismo, la fiscalización se llevó a cabo en los hoteles La Casona y La Chaumiere.

“Durante la jornada se verificaron los libros de registro, los datos del personal a través del Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL)”, indicó en su cuenta de Instagram.

 

¿Cuándo inició el operativo?

Este procedimiento inició el martes 5 de noviembre y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en el país, y, a su vez, detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana.

En tal sentido, el procedimiento contempla la revisión de los libros oficiales de registro de entrada y salida de huéspedes, así como la verificación de los datos de los empleados mediante SIIPOL. 

 

