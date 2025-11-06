Autoridades revisan el estatus migratorio de huéspedes extranjeros en estos tres hoteles de Los Teques

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Migración en conjunto con funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) inspeccionaron el estatus migratorio de extranjeros hospedados en hoteles del estado Miranda.

De acuerdo con el organismo, la fiscalización se llevó a cabo en los hoteles La Casona y La Chaumiere.

“Durante la jornada se verificaron los libros de registro, los datos del personal a través del Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL)”, indicó en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo inició el operativo?

Este procedimiento inició el martes 5 de noviembre y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en el país, y, a su vez, detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana.

En tal sentido, el procedimiento contempla la revisión de los libros oficiales de registro de entrada y salida de huéspedes, así como la verificación de los datos de los empleados mediante SIIPOL.