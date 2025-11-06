Nueva estructura del PSUV: tareas de los comités que sustituirán a los jefes de calle

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, explicó este jueves cómo se reorganizará el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante una rueda de prensa, el también secretario general del PSUV, detalló las tareas de los comités que ahora sustituirán a los jefes de calle.

Nueva estructura del PSUV

De acuerdo con las declaraciones de Cabello, estos acuerdos salieron de la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del PSUV y el IV Congreso de la Juventud del PSUV.

Asimismo, señala que la nueva estructura marca el inicio de una etapa más organizativa, ideolóica y territorial del PSUV, la cual estará centrada en fortalecer el poder popular y en la defensa integral del país.

Tareas de los nuevos comités

Consolidación del poder popular: Tras destacar el avance del proceso popular constituyente el cual contó con la participación activa de 27 sectores sociales, entre ellos: trabajadores, mujeres, campesinos, pescadores, comuneros, ambientalistas y más.

El ministro Cabello celebró que se presentaron más de 36.000 proyectos comunitarios para la consulta popular del 23 de noviembre. “Aquí no hay tareas impuestas, el pueblo lleva sus propias propuestas”, afirmó.

Gobierno eficiente y transparente: El secretario general del PSUV instó a los dirigentes a romper con el burocratismo y la corrupción, además les hizo un llamado a trabajar desde la calle, de la mano con el pueblo y que si no están dispuestos a server, entonces no acepten estas responsabilidades. “El pueblo siempre tiene la razón. Hay que escucharlo y atenderlo”, enfatizó.

Nueva estructura del PSUV: Las vicepresidencias son reemplazadas por siete secretarías nacionales ya aprobadas, adaptando la organización del partido a la figura del Secretario General. Las áreas serán:

Formación ideológica

Propaganda y contrapropaganda

Organización

Seguridad y defensa integral

Fortalecimiento de comunas y movimientos sociales

Movilización popular

Producción, logística y asuntos internacionales

“Aquí nadie queda sin trabajo; hay tareas para todos y todas”, aseguró el secretario general del PSUV.

Defensa integral y formación revolucionaria: Cabelloo ordenó el fortalecimiento de la capacidad de defensa del pueblo organizado, por lo que asegura que “estamos formando y preparando a nuestra gente para garantizar la paz, la soberanía y la independencia de la patria”.

Comunicación revolucionaria e internacionalismo: Denunció la censura en redes sociales respecto a las publicaciones del presidente Nicolás Maduro, por esto hizo un llamado a romper el bloqueo comunicacional.

“Si ellos nos bloquean por un lado, nosotros entramos por otro. No podemos permitir que nos silencien”, aseveró el ministro y resaltó que esta batalla comunicacional es responsabilidad de todos los militantes.

Facultades especiales del Presidente Nicolás Maduro: Durante el Congreso se autorizó al presidente del partido y de la República, Nicolás Mauro a tomar las decisiones estructurales inmediatas sin tener que convocar al Congreso del PSUV. Esto con el objetivo de agilizar la ación política y la toma de decisiones ante cualquier amenza imperialista.

Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI): Estos sustituirán a la figura del jefe de calle, los comités deberá estar conformados por al menos nueve militantes elegidos por sus vecinos.

Estos comités tendrán tareas de:

Formación ideológica

Organización popular

Defensa del territorio

Atención social directa

Para la elección de estos comités se realizarán asambleas en todas las calles del país los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre, y resaltó que “las decisiones no se toman en oficinas, sino bajo una mata de mango si es necesario. Donde esté el pueblo, ahí está el partido”.

Elección democrática, abierta y transparente: en esta consuta popular directa pueden participar todos los venezolanos mayores de 15 años de edad, al igual que puede ser electo como miembro del comité de su comunidad.

El voto será secreto y manual, con papeletas numeradas para garantizar transparencia. Sobre las acta, destaca que deberán ser entregadas directamente a los responsables estadales sin intermediarios, para proteger la integridad de los participantes.

Responsables estadales designados:

Jorge Arreaza (Anzoátegui)

Tania Díaz (Monagas)

Pedro Infante (Zulia)

Héctor Rodríguez (Caracas)

Pedro Carreño (Lara)

Jacqueline Faría (Falcón)

Yelitze Santaella (Sucre)

Y muchos otros designados para acompañar directamente a las bases. Advirtió que ningún gobernador, alcalde o diputado podrá intervenir en el proceso: “Si lo hacen, irán a la Comisión de Disciplina”.

