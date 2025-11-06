¡Inameh alerta! Zona de convergencia intertropical activa lluvias y descargas eléctricas en La Gran Caracas y 15 estados

Suscríbete a nuestros canales

La zona de convergencia intertropical activará lluvias y descargas eléctricas en La Gran Caracas y 15 estados de Venezuela, alertó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De acuerdo con el pronóstico, la inestabilidad climática aumenta este jueves 6 de noviembre sobre Venezuela debido a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Las condiciones provocarán lluvias persistentes y de gran intensidad.

Durante la mañana, el Inameh confirma precipitaciones dispersas en Monagas, Delta Amacuro y los Llanos Occidentales, con fuertes aguaceros y descargas eléctricas que golpean a Bolívar, Amazonas, Falcón y el Zulia.

Zona de convergencia intertropical activa lluvias y descargas eléctricas en Venezuela

La situación en horas de la tarde y noche viene con desarrollo de mantos nubosos que dejan lluvias intensas y chubascos en gran parte del territorio nacional.

La Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Delta Amacuro y la Región Central, incluyendo La Gran Caracas, Aragua y Carabobo, enfrentan las lluvias más fuertes.

La ZCIT mantiene su influencia sobre los Llanos Occidentales, los Andes y el Zulia. La jornada presenta inestabilidad en casi todo el territorio, con los períodos vespertinos y nocturnos como los más críticos.

De igual modo, en su pronóstico para las próximas seis horas, el Inameh prevé cielo parcialmente nublado, alternando con algunas zonas despejadas en la mayor parte del país, y algunos mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Monagas, norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, en los Llanos Occidentales.

Además, precipitaciones de mayor intensidad, con actividad eléctrica ocasional de Bolívar, Amazonas, este de Falcón y Zulia.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube