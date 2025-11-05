¡Alerta de lluvias! El Inameh pronostica precipitaciones intensas en más de 15 estados de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 5 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la inestabilidad aumenta sobre Venezuela, con precipitaciones intensas en al menos 15 estados.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, en horas de la mañana se muestra cielo parcialmente nublado, con lluvias variables en Bolívar, Amazonas, Falcón y el Zulia.

Según reveló el Inameh, el riesgo sube drásticamente en la tarde. Se esperan lluvias intensas, chubascos y descargas eléctricas que golpearán a la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, la Región Central, los Llanos Occidentales y los Andes.

El Inameh pronostica precipitaciones intensas

El Inameh especificó que habrá algunos mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable, en partes de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Apure, Barinas, Guárico, los Andes, Falcón y Zulia.

Posteriormente, se espera un incremento en la nubosidad, la cual estará acompañada de lluvias y chubascos intensos y ocasionales descargas eléctricas, en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Central, Cojedes, Llanos Occidentales, Falcón, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia.

En su pronóstico general para las próximas horas, el Inameh prevé cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, se estiman algunos mantos nubosos que propician lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional, especialmente en partes de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Apure, Barinas, Guárico, los Andes, Falcón y Zulia.

