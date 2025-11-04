Calendario escolar 2025-2026: ¿Qué día de enero se incorporan los estudiantes al aula?

Suscríbete a nuestros canales

Las vacaciones de fin de año iniciarán el lunes 15 de diciembre de 2025 y culminarán el 12 de enero del 2026, informó el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez.

Precisó que en dicha fecha los estudiantes de todos los niveles, desde inicial, primaria, media general y media técnica, retornarán a las aulas de clases.

Es importante recordar que el funcionario recientemente informó que en el 2026, el asueto de Carnaval, en las escuelas y liceos, lo disfrutarán el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026.

Mientras que el asueto de Semana Santa, los días de descanso correspondientes serán el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026.

Calendario Escolar 2025-2026

El Ministerio para la Educación (MPPE) publicó el Calendario Escolar 2025-2026 para el sistema educativo venezolano, marcando las fechas clave para estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

Este nuevo período académico está estructurado en tres momentos pedagógicos, que inició oficialmente el 15 de septiembre del presente año.

Además, el calendario establece una duración total de 205 días hábiles de actividad escolar y se divide en tres momentos pedagógicos principales: