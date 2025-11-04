¿Cuándo pagan el "Ingreso de Fin de Año" noviembre 2025 a los trabajadores activos de la administración pública?

Suscríbete a nuestros canales

Los trabajadores activos de la administración pública están a la espera del pago del "Ingreso de Fin de Año" noviembre 2025, a través del Sistema Patria.

La asignación coincidió durante el pasado mes de octubre con el primer pago de los aguinaldos y el Ingreso Contra la Guerra Económica.

El pago del ingreso contra la "Guerra económica" fue otorgado por un monto de 23.880 bolívares, equivalentes a 119,93 dólares.

Ambas bonificaciones enviadas por el Gobierno llegaron a cada beneficiario a través de la Plataforma Patria y su monedero digital.

¿Cuándo pagan el "Ingreso de Fin de Año" noviembre 2025?

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado ni confirmado para este mes de noviembre, hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

En octubre, el Ejecutivo Nacional otorgó esta bonificación a través del Sistema Patria por un monto de 3.980 bolívares o $ 19,98 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este 3 de noviembre comenzó el pago del segundo mes de aguinaldos a la administración pública, en esta oportunidad, al sector de Educación Universitaria, Salud y al personal jubilado del Ministerio de Interior y Justicia.

Los montos varían conforme a la antigüedad y el salario del trabajador beneficiado.

Este pago que otorga el Gobierno Nacional es ideado como parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad.

