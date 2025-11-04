Nuevos bonos en la Plataforma Patria: conozca los montos que llegan este 4 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Nuevos bonos llegan a la Plataforma Patria este 4 de noviembre como parte de las ayudas económicas que entrega el Ejecutivo en el monedero digital.

Los pagos de estas bonificaciones se otorgan con un ajuste en sus montos, esto en comparación con el mes de octubre.

Nuevos bonos en la Plataforma Patria este 4 de noviembre

En las últimas horas, el Sistema Patria activó dos pagos que llegan a gran parte de la población venezolana.

El primero de ellos se trata del Bono Único Familiar, que está indexado y agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

El mensaje de notificación: "Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. El siglo XXI, el de los pueblos. ¡Vivamos esta era juntos!" será enviado a quienes reciban este bono.

La entrega tendrá lugar del 3 al 10 de noviembre de 2025, informó la Plataforma del Sistema Patria.

Se debe recordar que el Bono Único Familiar se asigna de forma automática y aleatoria a los usuarios registrados en el Sistema Patria. No hay un proceso de solicitud manual ni una fecha de pago fija y garantizada cada mes.

El monto de este pago es 3.330,00 bolívares. Durante octubre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.700,00 bolívares, unos 14,74 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 900, 1.800 bolívares.

De igual modo, los empleados activos y jubilados de la administración pública se embolsillan el segundo mes de aguinaldos. Los montos varían y van desde los 380,00 bolívares, según se conoció de manera extraoficial.

