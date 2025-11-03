¡Bonos del Sistema Patria! Sepa qué pagos se entregan en las próximas horas 

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de bonos del Sistema Patria Patria comenzarán a entregarse en las próximas horas a través del monedero digital.

Las ayudas económicas se asignan a quienes están registrados en los diversos programas sociales de la plataforma virtual.

Bonos del Sistema Patria: sepa qué pagos se entregan

Los estipendios que se liberan desde este lunes 3 de noviembre corresponden a beneficios que agrupan los antes conocidos como: Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros.

Este mes se espera que la ayuda monetaria llegue con nuevos montos, según lo establezca el Ejecutivo Nacional.

En el cronograma de pagos de la plataforma del Sistema Patria, figuran los siguientes a liberar:

Bono Único Familiar y Complementario: Durante octubre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.700,00 bolívares , unos 14,74 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 900, 1.800 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de noviembre los pagos rondarán los 3.200, 1.060 y 2.120 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

En otros quedaron al menos dos bonos pendientes por asignación de dos de los programas.

Extraoficialmente se supo que los pagos son: Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. También, Cultores Populares, que hasta la fecha no hay registro de asignación.

Se debe recordar que los montos reflejados son solo un estimado, no oficial.

Además, la entrega de estos bonos se realizará de manera directa y gradual.

