¡Pendientes! Patria inicia la entrega de bonos con estos montos del 1 al 8 de noviembre

Desde este sábado 1 y hasta el 8 de noviembre, el Gobierno Nacional inicia con la entrega de bonos especiales a través del Sistema Patria y su billetera digital.

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Patria inicia la entrega de bonos con estos montos del 1 al 8 de noviembre

De acuerdo con el cronograma de pagos de la plataforma del Sistema Patria, entre los estipendios próximos a liberar con nuevos montos figuran los siguientes:

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante octubre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.700,00 bolívares , unos 14,74 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 900, 1.800 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 3.200, 1.060 y 2.120 bolívares.

unos 14,74 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 900, 1.800 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 3.200, 1.060 y 2.120 bolívares. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 10.000 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

Mensualmente, el Sistema Patria realiza ajustes en los montos que entrega a cada registrado con el Carnet de la Patria con los programas sociales gubernamentales.

